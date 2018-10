CONTINUARA EL CALOR EN EL PACIFICO DEL PAIS

3:48 a.m.

En el pacifico, Chinandega, Granada, Managua, León y Masaya estará bien caluroso con 36 grados centígrados y una sensación térmica de 38 grados, por ello, Moreira recomendó hidratarse y evitar andar con ropa oscura entre las 12 y 3 de la tarde. Respecto a las mareas altas, Moreira aclaró que no es mar de fondo sino fuertes oleajes los que se registran. Hoy a las 6:00 de la tarde se registra una marea alta y mañana tipo 6:55 de la mañana. En otros temas, Moreira destacó que pronto se conocerán las predicciones del fenómeno del niño o la niña. Respecto a la temporada de huracanes, Moreira informó que para el océano Atlántico, golfo de México y mar Caribe, se espera sea una temporada con una formación dentro del promedio normal de huracanes que es de 12 Ciclones Tropicales con nombre de los cuales se esperan que de estos 3 sean huracanes moderados (categoría 1 y 2 de la escala Saffir-Simpson) y 2 sean huracanes intensos (categoría 3,4 y 5 de la escala Saffir- Simpson). Dentro de este pronóstico no está considerado el huracán ALEX de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson que se formó en el mes de enero mucho antes del comienzo de la temporada de huracanes 2016. En estos momentos las aguas oceánicas están en el Atlántico Norte con temperaturas por debajo de lo normal para la época y la incertidumbre de como continuaran y en el Atlántico Tropical están las temperaturas oceánicas un poco por encima de lo normal y se espera continúen así. Cabe recalcar que este pronóstico no dice en donde se formaran estos Ciclones Tropicales ni tampoco menciona las zonas que pudieran ser impactadas.

Estos son los nombres de los próximos huracanes: ALEX, BONNIE, COLIN, DANIELLE, EARL, FIONA, GASTON, HERMINE, IAN, JULIA, KARLLISA, MATTHEW, NICOLE, OTTO, PAULA, RICHARD, SHARY, TOBIAS, VIRGINIE y WALTER.

Un miércoles bastante caluroso en el territorio nacional a excepción de la Costa Atlántica, es el pronóstico de Agustín Moreira, experto en fenómenos naturales. Según Moreira, en la costa Caribe el tiempo estará nublado con algunos chubascos. Las temperaturas predominarán entre los 32 y 32 grados centígrados. Las lloviznas se presentarán principalmente en Bluefields.https://www.youtube.com/watch?v=nFIMlXbwEHI