DENUNCIAN A RICARDO MAYORGA EN FISCALIA

El ex trabajador de NICACEL Mauricio Martínez denuncio este miércoles en la fiscalía al boxeador Ricardo Mayorga por el robo de su celular. El ex técnico de NICACELL recurre al Ministerio Público horas después que la policía del distrito 1 decidió cerrar el caso del pugilista denunciado el pasado 3 de mayo. Martínez había revelado parte del video donde supuestamente Mayorga ocultaba un teléfono en la parte trasera, pero luego aparecieron los dueños de NICACELL mostrando un video más completo donde aparentemente Mayorga pone un teléfono sobre una mesa para tomarse un selfie y luego guarda el aparato en la parte trasera de su short . Este martes Mayorga acuso por injurias y calumnias y chantaje en los juzgados de Managua al ex técnico de NICACELL. La audiencia por la querella de Mayorga será el 25 de mayo en el juzgado tercero local de Managua. https://www.youtube.com/watch?v=EXumKA-d3hI 100%Noticias