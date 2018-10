11, Mayo, 2016 11, Mayo, 2016 8:42 a.m. 8:42 a.m.

DIPUTADO RENUNCIA A INMUNIDAD

En horas de la tarde de este miércoles el diputado del PLI, Pablo José Ortez Beltrán, presento ante la primera secretaria de la asamblea nacional su renuncia a la inmunidad parlamentaria para enfrentar el juicio en que se le acusa por delitos ambientales, debido a que hace tres años cortó 61 árboles de pino en período de veda. El diputado Ortez admitió que los árboles fueron cortados para ampliar sus cultivos de café. Aunque renuncio a su inmunidad para enfrentar el juicio, el legislador no se explica porque otras personas ligadas al frente sandinista que incurrieron en la misma penalidad no están siendo acusadas. La Asamblea Nacional había conformado una comisión especial para desaforar al legislador. Ortez, señalo que el 6 de mayo pago una multa de 100 mil córdobas no obstante dos días después se le notifico que la multa cambio a 2 millones de córdobas. 100% noticias https://www.youtube.com/watch?v=2sTQpp6nXlA