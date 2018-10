JUICIO POR ESTAFA AGRAVADA EN RECTA FINAL

11:09 a.m.

En la recta final del juicio por estafa agravada y otros delitos contra Álvaro Montealegre Rivas, Hugo Paguaga y Roberto Bendaña, sorprendió para los abogados defensores de las víctimas del caso , la solicitud de clausura anticipada de juicio, que solicito la abogada de Bendaña. Roberto Bendaña, es prófugo de la justicia y es juzgado en ausencia. La abogada, Regina Largaespada, realizò la petición al juez argumentando que ninguna de las 17 víctimas-testigos, que declararon en el proceso, involucraron a su representado en las actividades después del 2009, cuando, Bendaña, se retiro de la empresa Investment and Financial Services. NOTA RELACIONADA: ARRANCA JUICIO CONTRA MONTEALEGRE, BENDAÑA Y PAGUAGA “Ninguno de ellos estableció algún tipo de comunicación, contrato, actividad de comercio, entrevistas, es más, ni si quiera lo conocieron” argumentó Largaespada en defensa de su representado Por su parte el Juez séptimo Distrito Penal de Juicio de la capitalOctavio Rothschuh Andino negó la petición e indico que “habrá que agotarse la prueba y establecer mediante un fallo, el elemento culpabilidad o no culpabilidad” https://www.youtube.com/watch?v=UWVCqpFnhVY 100%Noticias