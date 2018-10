13, Mayo, 2016 13, Mayo, 2016 1:52 a.m. 1:52 a.m.

LAGUNA DE ASOSOSCA EN GRAVE RIESGO DE CONTAMINACION

El director del Centro Humboldt, Víctor Campos, presentó un informe técnico en el cual señalan como un grave problema la instalación de tuberías que dirigen las aguas pluviales provenientes de la parte media de la microcuenca Nejapa-Asososca hacia la antigua mina de hormigón, ubicada al este de la laguna de Asososca, y frente a la entrada del parque Las Piedrecitas. Este proyecto se ejecutó a mitad del 2015. “Esto representa un potencial riesgo de contaminación por infiltración. La laguna está a escasos 200 metros. Lo que sucede es que por las características de los suelos porosos de la antigua mina, hace de este muy permeable, lo que permite que fácilmente el agua se infiltre en el manto acuífero y se infiltre a la laguna”, indicó Campos. El informe señala que si bien las tuberías son de agua pluvial, esta pasa por la zona urbanizada, en especial de la zona del barrio Ayapal y también el barrio Mirna Ugarte, donde muchas personas lanzan aguas jabonosas y las aguas residuales de talleres van a la red de drenaje. Entre los contaminantes se encuentran grasas, fenoles, residuos plásticos y contaminación de origen bacteriológico, entre otros desechos de diversos orígenes que aumentan la carga de contaminantes, las que representan mayor peligro para los consumidores abastecidos por la laguna. “Las fuentes de agua de Managua son de gran calidad y no se necesita de mucho para hacerla potable, sin embargo si bien el agua se clorifica, esta solo elimina las bacterias. Para desechar los residuos de combustibles y grasas es necesario hacerlo con otros métodos, los cuales representan mayores gastos”, aseguró Campos. Según el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, el riesgo de contaminación ya se había considerado al momento de desviar las aguas pluviales hacia la vieja mina de hormigón. “Las aguas pluviales siempre han ido hacia ese punto, sin embargo, para solucionar de forma inmediata el problema de las inundaciones en la zona, decidimos agregar más volumen con las aguas pluviales del barrio Mirna Ugarte”, expresó Moreno. El funcionario aseguró que en estos momentos no existe riesgo de contaminación para la laguna, pero siempre está la posibilidad que alguien desvíe sus aguas negras hacia el canal pluvial o un tubo de aguas servidas se reviente y sus aguas se depositen en el desagüe. “Actualmente estamos planificando un proyecto para que las aguas pluviales puedan enviarse hacia el lago Xolotlán a través de cajas puentes de 20 metros cuadrados, con un proyecto que tendría un costo de aproximadamente C$18 millones, el cual se ejecutaría con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. De esa manera eliminaríamos la posibilidad de infiltración de contaminantes hacia la laguna”, aseguró Moreno señalando que es el 25% de la población de Managua la que consume de esa fuente. Informe El informe del Centro Humboldt señala que la laguna de Asososca abastece a cuatro distritos de la capital: el Distrito I con 12,350 habitantes; el Distrito II con más de 35,000; el Distrito III en el que habitan 11,183 personas; y el Distrito IV, adonde al menos 1000 personas tienen esta como fuente de consumo. Se estima que en el vertido de las aguas pluviales el punto de descargue tiene un volumen promedio de 1,745,951 metros cúbicos al año. El Centro Humboldt recomendó realizar una investigación más exhaustiva de la hidrogeología del área y evaluar la decisión de dirigir las aguas pluviales a la vieja mina. Asimismo sugirió considerar otras opciones, como la inversión en la infraestructura necesaria para trasladar las aguas pluviales hasta un nivel que no ponga en peligro el recurso hídrico de la laguna, además de realizar estudios de infiltración e impermeabilidad de los suelos. Campos aconsejó que Enacal, el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente (Marena), la Autoridad Nacional del Agua y la Alcaldía de Managua deben intervenir para prevenir el futuro daño que pueda generarse al importante cuerpo de agua. El agua de la laguna de Asososca se viene utilizando desde el año 1914 para el abastecimiento de la población de Managua. END