13, Mayo, 2016 13, Mayo, 2016 3:52 a.m. 3:52 a.m.

HOY Y MAÑANA SERÁN DIAS CALUROSOS

Aliste sus abanicos o luzca ropa de algodón ya que para este viernes y sábado tendremos altas temperaturas de 38 ° C pero con sensación térmica de 40 °C, según el experto en fenómenos naturales Agustín Moreira. Las altas temperaturas se deben a que no hay nubosidades en la región centroamericana. Frente a las Costas de El Salvador hay una baja presión pequeña que produce las altas presiones. Sin embargo el meteorólogo afirmó que para el Lunes y Martes de la próxima semana habrá un comportamiento diferente a las altas presiones de hoy. Asimismo en el Caribe habrá posibilidades de precipitaciones con descarga eléctrica. Moreira recomendó a las personas hipertensa “ usar ropas claras, beber bastantes líquidos, y buscar lugares frescos” para no tener complicaciones de la presión. Ayer en el Noroccidente del país experimentaron altas temperaturas similares a las de hoy. En Managua y Mateare la temperatura oscilará ente 29 ° C y 36 ° C, mientras la sensación térmica máxima sería de 37 ° y 38 ° C. Moreira pronostica cielo despejado, bastante soleado y abundante calor en esta área. Rivas estará caliente. Entre los 29 ° C y sensación térmica máxima de 33 ° a 35 ° C. En la zona norte: Jinotega hoy estará muy nublado con temperatura de 24 y 25 ° C y sensación térmica máxima de 31 ° C. En Madriz, Estelí y Nueva Segovia la temperatura rondará los 31 y 32 ° C En el Caribe: Bluefields está nublado con posibilidades de precipitaciones y lloviznas ligeras. La temperatura máxima será de 32 ° C. al igual que Puerto Cabezas mantiene probabilidades de chubascos --