LA DICHOSA DENUNCIÒ QUE PADRES DE SUS HIJOS NO CUMPLEN  PENSION DE ALIMENTOS

En el marco de la Semana de la familia, en el programa Ellas lo dicen , tuvimos dela mujer que se popularizó por su famosa frase que en unas horas se convertiría en hashtag de trending nacional en las redes sociales. Durante el programa Josseling Barberena, conocida como "La dichosa" comentó que-en edades de 9, 6 y 2 años- de diferentes padres, de los cuales asegura no recibir ayuda de ninguno. "Yo me gano la vida así vendo comida en la casa, los domingos para ayudarme a mí y mis hijos" explicó. Una vez, a quien no reconoció, pero desistió porque "acudí a los juzgados pero me dijeron que era un proceso largo, me dijeron que él tenía que presentarse y él no quiso presentarse" sumado a los requisitos que Joseling considera "bastantes" entre ellos: recibo de las compras en supermercados, bauchers y facturas, que asegura no tener porque compra en el mercado. Durante el programa a Joseling se le orientó de los procesos conciliatorios de los que se informó en la primera parte del espacio con la Jueza Xiomara Navarro. Puedes leer: AGILIZAN RESOLUCIONES EN CASOS DE FAMILIA "Es duro ser madre soltera" Dejó los estudios a los 15 años y asegura que "es duro ser madre soltera". No tiene casa propia y le hace el llamado a "el señor presidente o la señora primera dama que me ayuden" para consolidar la aspiración que siempre ha tenido: una casa para ella y sus hijos. A sus 23 años asegura siempre haber trabajado duro y ahora insiste porque se describe como una madre que siempre ha luchado por sus hijos.Que amen a sus hijos sobre todas las cosas, que sean responsables, que tengan mucha paciencia con ellos, que sean amorosas y, que no sientan como un error, que se sientanhttps://www.youtube.com/watch?v=qKsWY997Tg0