16, Mayo, 2016 16, Mayo, 2016 1:01 p.m. 1:01 p.m.

CONVOCAN A ASAMBLEA SANDINISTA PARA ESTE VIERNES 20 DE MAYO

El Consejo Sandinista Nacional convocó la tarde de este lunes a la Asamblea sandinista nacional este 20 de mayo. Esto como parte del procedimiento jurídico que tiene que realizar el partido en el gobierno para llegar a la elección de su candidato presidencial. La asamblea sandinista será a las 5 de la tarde de este viernes donde se podría ratificar la candidatura del Presidente Daniel Ortega y a la vez se convocaría al congreso sandinista nacional. “Esta es la resolución del consejo sandinista nacional, que sometemos a votación. Los que estén de acuerdo que levanten la mano (todos la levantaron), los que se abstienen?, no hay, los que votan en contra? No hay. Queda aprobada esta resolución por decisión unánime”, así cerró la sesión el secretario general del FSLN, el presidente Daniel Ortega. El mandatario nicaragüense se refirió a la crisis política en Brasil que termino con la separación de Dilma Rousseff de la presidencia. “Ellos los corruptos destituyendo a Dilma. Es un golpe de Estado, claro que es un golpe de Estado. Hemos enviado nuestro saludo a Dilma y Lula, ellos sabrán librar esta batalla… Batalla que se está librando en la hermana republica de Venezuela donde quieren convertir una victoria electoral en ámbito legislativo, quieren convertirla en un golpe de Estado. Cuantos presidentes, el presidente Obama ha tenido un parlamento en su contra, pero eso no da pie para que ese parlamento destituya a presidente Obama”, aseguró el Presidente Ortega.