18, Mayo, 2016 18, Mayo, 2016 10:42 a.m. 10:42 a.m.

CONEXIONES ILEGALES PERDURAN EN EL ORIENTAL

En el programa 100% entrevista conducido por Lucía Pineda Ubau, el invitado Jorge Gonzalez de la Asociación de Mercados de Managua habló sobre la situación de conexiones ilegales que perdura en el Mercado Oriental. Después del incendio ocurrido la tarde del domingo en el mercado Oriental, sale a relucir el problema de las conexiones ilegales. Gonzalez afirmó “Siempre nos quemamos nosotros, se queman los negocios y Unión Fenosa sigue en su negocio” a la vez reconoció que hay comerciantes que no dejan hacer las inspecciones, aunque se les dieron recomendaciones no las cumplen. Según el invitado el 55% está sin energía, “las conexiones ilegales son el pan de cada día”. Solo 5000 comerciantes están en la registrados legalmente. El restante 15.000 o 20.000 están ilegales, de acuerdo a datos de la Asociación. Gonzalez asegura que no hay conciencia, “los comerciantes tenemos la culpa, no cuidamos lo que el día de mañana vamos a resolver” concluyó.