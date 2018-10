19, Mayo, 2016 19, Mayo, 2016 4:27 a.m. 4:27 a.m.

MAURICIO MARTINEZ NO ASISTE A AUDIENCIA PRELIMINAR

Mauricio Martinez no asiste a audiencia preliminar.Se verificara si el acusado fue notificado a través del juzgado local de Ciudad Sandino. Martinez es acusado por Ricardo Mayorga por extorsión,chantaje y calumnias. El abogado Carlos Chavarria solicito al juez orden de captura contra Martinez pues considera que cometio un acto de rebeldia. Después de tanto revuelo que hizo acusando a Mayorga de haber robado su celular ahora no quiere enfrentar el proceso es mi opinion , dijo Carlos Chavarria Según Mayorga, el ex trabajador de NICACELL Mauricio Martínez “llego a su casa el pasado 6 de mayo a las 6-40pm a pedir 5 mil dólares y retiraba las denuncia” “La ley es la ley que lo castigue” el perjudico mucho a mi familia y mi persona, por mi que lo hechen preso por que lo voy a disculpara mira en el lio que me está metiendo y siendo inocente, aseguro Mayorga Mas detalles en breve...