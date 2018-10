19, Mayo, 2016 19, Mayo, 2016 4:34 a.m. 4:34 a.m.

PROYECCIONES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN NO LAS DETIENE NI LA LLUVIA

Las proyecciones de crecimiento en el sector construcción se estiman entre el 24 y 25% para este año, según el sindicalista Luis Barbosa, quien considera que el invierno pronosticado para este año no afectará el dato estimado. “Siempre nos ponemos de acuerdo los trabajadores los empresarios, para sacar la obra en el plazo establecido” explicó vía telefónica a 100% noticias. Para el sindicalista, el sector se ha recuperado, pues en 2014 y 2015 hubo baja, mientras que en 2016 “Con todo lo proyectos, hospitales, viviendas, inversión privada que se está haciendo con capital extranjero” el aumento proyectado no es ambicioso. Tras las primeras lluvias en mayo el sindicalista considera que no afectará el crecimiento del sector construcción “tendría que haber un huracán” concluyó.