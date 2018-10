19, Mayo, 2016 19, Mayo, 2016 7:24 a.m. 7:24 a.m.

"AL BANDIDO SIEMPRE LE VA MAL" DICE MAYORGA

La audiencia de Ricardo Mayorga fue suspendida porque no se le hizo llegar la notificación al acusado Mauricio Martínez. Según el judicial que lleva el caso por supuesto chantaje contra Mayorga, se pidió auxilio a la unidad de ciudad Sandino para hacerle llegar la notificación, pero se desconoce la misma por el acusado. El abogado de Mayorga , Carlos Chavarría pidió que declararan a Martínez en rebeldía y ordenaran captura. El Juez esperará 24 horas para enterarse de las razones por las que Mauricio Martínez no se hizo presente en la audiencia, sin embargo el acusado presentó esta mañana un escrito donde afirma desconocer la notificación. "Al bandido siempre le va mal" declaró Ricardo Mayorga quien acusa a Martínez por manipular los videos. En defensa de Martínez la Dr Keyla Largaespada declaró que su representado no recibió ninguna cedula judicial.