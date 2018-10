20, Mayo, 2016 20, Mayo, 2016 7:19 a.m. 7:19 a.m.

BERTA VALLE ACEPTA LA CANDIDATURA A DIPUTADA

La presentadora de televisión y ex Reyna del Carnaval decidió aceptar la candidatura a primera diputada por Managua. El anuncio lo hizo mediante un video publicado por NotiVos, dos días después de que el rumor surgió. Valle admite que se tomó el tiempo para consultarlo con su familia y amigos y tras reflexionar sobre un futuro mejor para su hija y ciudadanos, decidió aceptar. “he llegado a la conclusión que no puedo ser una espectadora más sobre los problemas que vive mi país” explicó. "Quiero anunciarles que he decidido aceptar la candidatura a primera diputada por Managua como parte de la Coalición Nacional por la Democracia" anunció. La ahora candidata a diputada por la Coalición Nacional por la Democracia en calidad de ciudadana independiente, instó a trabajar en conjunto “Yo quiero ser una diputada diferente” promete, a la vez que aspira a hacer protagonistas a los ciudadanos que demandan cambios.