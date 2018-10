21, Mayo, 2016 21, Mayo, 2016 2:15 a.m. 2:15 a.m.

PAGUAGA ATRIBUYE RESPONSABILIDAD DE FRAUDE A MONTEALEGRE

Durante el Juicio de Álvaro Montealegre, Roberto Bendaña y Hugo Paguaga, éste último declaró ante el Juez Octavio Rothschuh por siete horas. En su defensa indicó que quien tenía control del dinero de quienes compraban el certificado de inversión y disponía de los montos era Montealegre, presidente de International Investments Financial Servicies Inc, informó El Nuevo Diario. El acusado por estafa agravada también declaró haber informado a los compradores de certificados que el dinero se invertía en el financiamiento de empresas de Montealegre: Café Don Paco y el Call Center Almori, a la vez que afirmó haber advertido que la compañía estaba domiciliada en Panamá y no en Nicagua, publicó END