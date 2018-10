23, Mayo, 2016 23, Mayo, 2016 7:57 a.m. 7:57 a.m.

ROSARIO MURILLO SIN IMPEDIMENTO LEGAL PARA SER COMPAÑERA DE FORMULA DEL PDTE. ORTEGA

La fórmula presidencial del presidente Daniel Ortega, quien sería ratificado este 4 de junio como el candidato de su partido, es un misterio. En corrillos políticos se menciona a Rosario Murillo como posible candidata a vicepresidente, pero también se maneja que podría ser ratificado el actual vicepresidente, General en retiro, Omar Hallesleven. Según el diputado Wilfredo Navarro en el caso que fuera Murillo la fórmula de Ortega, no existe impedimento legal para ocupar esa posición. "En relación a la esposa del presidente de la república para ella no hay ninguna inhibición porque entre los cónyuges no hay ninguna afinidad" explicó Navarro. "El artículo 147 de la Constitución política, establece que no podrán ser candidatos a presidente ni a vicepresidente; los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y los que sean o hayan sido parientes dentro del segundo de afinidad del que ejerciere o hubiere ejercido la Presidencia de la Republica. Esta disposición constitucional no afecta a Rosario Murillo, amplió el diputado. Mientras el vicepresidente Omar Hallesleven evitó pronunciarse sobre si repetiría en el cargo, evadiendo la pregunta. “Ya van varias veces que me tocan ese tema y no voy opinar de ese tema” refirió.