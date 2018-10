25, Mayo, 2016 25, Mayo, 2016 5:58 a.m. 5:58 a.m.

CIUDADANOS DICEN QUE ENERGIZANTES NO DEBEN PROHIBIRSE NI ABUSAR DE SU CONSUMO

En un sondeo que 100% Noticias realizó sobre la polémica de bebidas energizantes, la mayoría de entrevistados dijo que son malos para la salud pero que tampoco se deberían de prohibir. "Quizás prohibir no, porque estamos en un país de libre mercado" consideró una ciudadana, quien cree que la existencia de esos productos muestra la apertura del comercio en el país, ya que consumirla o no es responsabilidad de cada persona. Por otra parte hay quienes consideraron que no hay nada de malo en la venta de energizantes pues hay personas que asimilan bien este tipo de líquido, siempre y cuando se modere su consumo.