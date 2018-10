29, Mayo, 2016 29, Mayo, 2016 6:47 a.m. 6:47 a.m.

ARZOBISPO DE MANAGUA SE PRONUNCIA SOBRE CRIMEN CONTRA JOVEN ESTELIANA

El Arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes lamentó este domingo 29 de mayo el crimen cometido contra Xiomara Cruz Torres, en Estelí y dijo que hechos como estos obedecen a que “estamos partiendo de antivalores, hoy no defendemos la vida; fácilmente con nada y nada por una discusión por un terreno se le quita la vida a otra persona”. Al tiempo que señaló “fue muy triste la muerte de esta muchacha pero sobre todo el sufrimiento de la familia”, dijo Brenes luego de presidir la misa de las 8:00 a.m, en la Catedral Metropolitana de Managua, donde se celebró el jubileo de la Familia. Aprovechó el religioso para exhortar que los medios de comunicación la iglesia católica sean promotores de la vida. Para ello aconsejó que se deben publicitar de forma constante recordatorios de que la vida se defiende, que la vida es sagrada, “que ninguno de nosotros tiene derecho a quitarle la vida a la otra persona” La iglesia, dijo, desde la pastoral juvenil promoverá que “los jóvenes aprendan a respetarse unos a otros. En particular respetar a la mujer”. Relató que en ocasiones cuando llegan consultarle jóvenes que están haciendo su tésis para quinto año “yo a veces les pregunto oye como las tratan sus novios. Yo les digo si un novio le jala el pelo si un novio es celoso con ustedes, hay que cortarlo, porque ese no va a ser un buen esposo”. La Prensa