"EL POPO" PODRÍA TENER TENDENCIA PSICÓPATA, SEGÚN PSIQUIATRA

"El popo", quien confesó haber matado a la esteliana Xiomara Cruz, según el psiquiatra Nelson García Lanzas, informó La primerísima. "Los psicopáticos transgreden las normas de la sociedad, no tienen miedo al riesgo, planifican muy bien lo que van hacer,y no tienen remordimiento de lo que hicieron" explicó García a El Nuevo Diario. Según el psiquiatra las razones por las que "El popo" podría ser un psicópata se debe al abandono de su madre cuando era un niño que creó "un resentimiento de él contra el género humano y es especial contra las mujeres" señaló García. Otra causa pudo ser "la amistad insana" entre la víctima y el presunto asesino. García aclaró que un diagnóstico de este tipo no exime al acusado de la responsabilidad penal.