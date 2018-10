30, Mayo, 2016 30, Mayo, 2016 2:01 a.m. 2:01 a.m.

MERCADO DE DIRIAMBA SIN POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN ORDENADA

None

El mercado de la ciudad de Diriamba no cuenta con terrenos que permitan su expansión, para solucionar el problema de aglomeración excesiva de comerciantes en este centro de compras. Esto se debe a que los terrenos con los que se contaba para dicha ampliación, ya no están a la disponibilidad de la comuna, afirma el intendente del mercado diriambino, Francisco Molina. "Se presumía que estaba ya el lugar, que iba a hacer el espacio para agrandar el mercado y acomodar a los comerciantes que están en la plazoleta obstruyendo el paso vehicular, pero ya no se cuenta con ese sitio, porque cambió de administración y no quieren vender el terreno, ahora está solamente como un proyecto," dijo Molina a El Nuevo Diario. La realización de este proyecto se estimaba que concluyera en un término de dos años, en donde se extendería a la parte trasera del mercado. Si bien, de momento no se puede contar con esos terrenos, no se descarta el proyecto para llevarse próximamente a cabo, ya sea en el terreno antes planificado o en nuevas localidades. Al igual que la mayoría de mercados de todo el país, el diriambino ha tenido un crecimiento desordenado, pues vendedores de verduras obstaculizan las calles y el paso hacia los tramos del mercado. "Se trata de ordenar este mercado, es una lucha continua, pero hay comerciantes que cuando uno llega a querer poner en orden los lugares, reaccionan de manera violenta contra las autoridades hasta son capaces de darnos un golpe si queremos ordenar”, manifestó Molina. Además, en la entrada principal a este centro de compras, se encuentra ubicada la parada de buses que van a hacia los barrios rurales de la ciudad, siendo esto otro factor de saturación para este centro de convergencia.