03, Junio, 2016 03, Junio, 2016 2:11 p.m. 2:11 p.m.

"ESTAMOS HACIENDO HASTA LO IMPOSIBLE PARA RESCATAR AL BEBÉ", DICE JEFA POLICIAL

None

"Estamos haciendo hasta lo imposible para rescatar al bebé", dice jefa policial Se está investigando y haciendo todo lo posible, para dar con el paradero del bebé que fue robado en el Hospital Alemán Nicaragüense, dijo la tarde de este hoy, la Comisionada General de la Policía Nacional, Aminta Granera. Granera aseguró que esta institución no ha escatimado esfuerzos, tras la búsqueda del pequeño Betzabel Orozco Flores, de quien solo se sabe que pesa 5 libras y media y tiene un lunar en su pierna derecha. “Estamos investigando, estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte, y estoy convencida que vamos a esclarecer el caso”, dijo la Comisionada General. La institución no puede brindar mayor información, para no entorpecer el proceso, aun así las investigaciones avanzan. Fuente: El 19 Digital