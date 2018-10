06, Junio, 2016 06, Junio, 2016 7:08 a.m. 7:08 a.m.

ALERTA VERDE PARA HONDURAS DEBIDO A FUERTES LLUVIAS

En Honduras once departamentos están bajo alerta verde debido a las fuertes precipitaciones, crecidas de ríos y afluentes que han provocado inundaciones, informó Raquel Romero de Mundo TV. Pese a que no hay un número específico de cuántas familias son afectadas, Romero informó que el gobierno está analizando los datos y brindará información precisa este lunes. La alerta fue lanzada para las personas que residen en la zona centro norte y occidente de Honduras. A causa de las fuertes lluvias en el sector hay casas, calles dañadas y comunidades incomunicadas. Aunque no hay un recuento de daños, si se tiene conocimiento que son fuertes daños económicos, datalló Romero. Aún no se reportan muertos, solo deslizamiento de muros de contención y carreteras labradas.