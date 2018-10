MARENA TRABAJA PARA RECUPERAR CUENCAS HÍDRICAS DEL PAÍS

5:15 a.m.

Muy optimistas se muestran los representantes del Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales (MARENA) producto a las lluvias que cayeron recientemente en el país lo que vendrá a recuperar poco a poco su caudal de las cuencas hidricas. Dicha institución desarrollo el seminario internacional Protección y Manejo de Cuencas Hidrográficas Comunitarias, en la que participan instituciones como INETER, ANA, ENACAL, Unidades Ambientales Municipales, Comité de Agua y Saneamiento, autoridades municipales de Dipilto, Las Pumas y Ocotal. “Para nosotros son bienvenidas las lluvias y estamos esperando que en estepodamos recargar nuestros acuíferos, ahora a través de nuestros programas de restauración ambiental podamos trabajar con nuestros productores y productoras”. aseguro la directora de Recurso hídricos del Marena Marcia Estrada. Te interesa: LA NIÑA NO SOLUCIONARÁ PROBLEMÁTICA DE LA SEQUÍA DICEN ESPECIALISTAS La directora de recursos hídricos del Marena, Marcia Estrada, explicó que la importancia de este encuentro radica en la prioridad que tienen las cuencas para el Gobierno de Nicaragua. DIPILTO En el caso de Dipilto, se está trabajando el programa de gestión comunitaria de la cuenca del río Dipilto, unos cien kilómetros cuadrados que dan agua a unos 24 mil habitantes. Flanklin Moncada, vice alcalde del municipio de Dipilto en Nueva Segovia, afirmó que están trabajando en la reforestación. “En el caso del río Dipilto que es una sub cuenca que abastece al Río Coco tenemos una gran responsabilidad de cuidarlo porque de ahí se abastece la población de Ocotal”. Mas detalles aqui: NUEVA SEGOVIA SIN AGUA POR DEFORESTACIÓN EN CORDILLERA DIPILTO-JALAPA “En la parque alta de la montaña tenemos la zona de recarga hídrica y hemos venido trabajando de la mano con las familias, con las comunidades para trabajar la parte de divulgación y concientización de la población, en Dipilto tenemos las zonas cafetaleras y estamos evitando que no se amplíe la zona de amortiguamiento y de recarga, un trabajo grande de reforestación de coníferas y pinos en áreas de forestales y latifoliadas las áreas de montaña que están vacías”, enfatizó. Por su parte la directora del Marena explicó que en el caso de Dipilto se trabaja el programa de gestión comunitaria de la cuenca del río Dipilto, unos cien kilómetros cuadrados que dan agua a unos 24 mil habitantes. Fuente:19Digital