ESTUDIANTE DE ZACATECAS FUE DETENIDO POR LA POLICÍA NACIONAL

Jobany Torres Becerra de 24 años, es un universitario que vino al país para realizar sus prácticas en una mina, sin embargo fue detenido en el Aeropuerto. Sus familiares manifestaron preocupación porque a la fecha no saben nada de su situación jurídica.

Carlos Torres y Guadalupe Itzmary Robles Rodríguez, hermano y esposa de Jobany, dijeron a El Universal México que Geobany estudia Ingeniería en Metalurgia en la Unidad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y dado que su promedio es de los mejores le concedieron viajar a Nicaragua para hacer sus prácticas en una mina. Él salió de su país México, el 10 de marzo y regresaría el pasado miércoles 1 de junio. Según su esposa ese día se comunicaron y el joven manifestó las ansias de regresar a su país. "Afirmó que el joven le informó en ese momento que lo estaban persiguiendo, pero después no pudo volver a comunicarse con el universitario, pues no contestó ni mensajes ni llamadas. Después logró comunicarse con uno de los compañeros en la mina nicaragüense, quien le informó que tampoco ellos habían tenido más información de Jobany en aquel país" publicó el medio. Cuando finalmente se enteraron que Jabany fue detenido contactaron a la empresa que solo les dijo que el joven estaba bien y que no encontraron nada en su expediente. Los familiares del joven, originarios de la comunidad Casa Blanca en el municipio de Guadalupe, visitaron la dirección de la Unidad de Minas de la universidad para exigir información y su intervención, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores. sin embargo no fueron atendidos.