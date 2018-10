15, Junio, 2016 15, Junio, 2016 1:34 a.m. 1:34 a.m.

NIÑEZ DE PUERTO MORAZÁN Y TONALÁ RECIBE JUGUETES

Como parte del primer nivel de respuesta tras el terremoto de 6.3 el gobierno sandinista distribuyó más de 10 mil juguetes en las comunidades de Puerto Morazán y Tonalá, informó El 19 de Digital. "A diferencia de las personas adultas, los niños y niñas no tienen conciencia de lo que ha estado sucediendo; ellos están asustado, están nerviosos (por la constante actividad sísmica); nosotros hemos estado llegando a sus casas, y los hemos tranquilizado", manifestó Elena García de la promotoría solidaria. García manifestó a El 19 Digital que con estos juguetes, acompañan emocionalmente a estos niños y niñas; y que se sientan felices, se sientan tranquilos, y no estén en zozobra. Alberto López, poblador de Las Cuatro Esquinas se manifestó satisfecho, dado que el pasado lunes el gobierno entregó materiales para construir su propio refugio, y ahora a sus dos niñas les ha enviado juguetes. "No estamos olvidados, sino que estamos siendo atendidos oportunamente", expresó.