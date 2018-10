18, Junio, 2016 18, Junio, 2016 2:12 a.m. 2:12 a.m.

FUTURO LEGAL DE BENDAÑA EN MANOS DE INTERPOL

Desde enero del 2014 la Policía Internacional (Interpol) tiene la orden de captura contra Roberto Bendaña, depende de esta institución que la condena de 24 años de cárcel se cumpla. La pena de Bendaña en el caso de estafa es la mayor, debido a la fuga del mismo. Francisco Mendieta, abogado de las víctimas de estafa, dijo que la sentencia condenatoria de Bendaña no varía los efectos que tiene la orden de captura emitida hace más de dos años. Lo único que se espera es la captura y que el país donde se haga, lo ponga a la orden de Nicaragua. Si Bendaña es capturado en Estados Unidos, su extradición sería probablemente imposible porque el prófugo de la justicia ostenta nacionalidad estadounidense y dicho país al igual que Nicaragua no entrega a sus nacionales, señaló el abogado. Mendieta también explica que si Bendaña es capturado en un tercer país, se revisaría si existe tratado de extradición entre Nicaragua y esa nación, y si no existe, se queda sujeto a la decisión de ese Estado de expulsarlo o condenarlo. Elton Ortega Zúniga, experto abogado penalista, coincidió con Mendieta que la Interpol tiene en sus manos el futuro legal de Roberto Bendaña. Fuente: END.