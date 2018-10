MODELO TICA ANTES MUERTA QUE SENCILLA

3:11 a.m.

Kathia Corella no pierde el glamour, el proceso judicial que enfrenta la modelo tica no impide que cada vez que llegue a los juzgados se robe el show modelando para los reporteros gráficos. La tica llegó ayer a la audiencia que marcaría el final del juicio por narcotráfico, con un atuendo ajustado, color azul, aretes, un collar, un impecable peinado y un llamativo maquillaje. Su abogado defensor, Marvin Arias, señala que toda la ropa que usa Kathia, son los que ella tenía en su closet. Ella opta por atuendos elegantes para las comparecencias porque busca ser vista como lo que es, una modelo y no una delincuente. La acusación por narcotráfico contra Corella ha tenido un efecto positivo para ella en Costa Rica porque está de nuevo en el hit parade del modelaje en su país, indicó Arias. El próximo lunes está previsto la audiencia, donde acusadores y defensores harán sus alegatos conclusivos, posteriormente el Juez Octavio Rothschut dictará fallo. Fuente: END.