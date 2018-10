19, Junio, 2016 19, Junio, 2016 4:52 a.m. 4:52 a.m.

BENDAÑA ESTÁ HOSPITALIZADO

El pasado jueves que el juez dictó sentencia condenatoria para Montealegre y compañía, Roberto Bendaña informó a El Nuevo Diario que fue intervenido quirúrgicamente en un hospital de Estados Unidos. Bendaña fue condenado a 24 años de prisión, Álvaro Montealegre 22 y Hugo Paguaga 8 años por delitos de estafa agravada, crimen organizado y ofrecimiento de crédito fraudulento. Según Bendaña aún se encuentra en recuperación para tratarlo de un tumor cerebral que asegura “nunca me lo hubieran diagnosticado en Nicaragua”. El proceso legal abierto contra los condenados inicio en 2013 por transferir dinero invertido en la compañía International Investmenst and Financial Services, Inc. El juez que tomó las acusaciones los encontró culpables por delito de estafa en perjuicio de 17 personas. De acuerdo al ex socio y prófugo de la justicia, le fue diagnosticado un tumor benigno con un neuroma acústico podría causar la pérdida de la audición y que de crecer puede afectar el nervio facial hasta llegar a comprimir el tronco cerebral, el cerebelo y el resto de nervios craneales con grave afectación de las funciones vitales. Ante el diagnóstico decidió someterse a una cirugía realizada el pasado jueves que tuvo una duración de ocho horas y saldrá de alta en unos tres días, según sus mejoras, Bendaña informó a través de su abogado que pretende volver a Nicaragua para contribuir al clima político del país, siempre y cuando se garantice la seguridad adecuada y el derecho a defenderse de manera imparcial, bajo la defensa del abogado Nelson Waldemar, a quien no se le permitió defender en el recién pasado juicio.