ROBERTO BENDAÑA NO ACEPTA SENTENCIA DEL JUEZ

Roberto Bendaña calificó de aberacción la sentencia dictada por el Juez Octavio Rothschuh quien le encontró culpable junto con Álvaro Montealegre y Hugo Paguaga por estafa en perjuicio de 17 personas, crimen organizado y ofrecimiento de crédito fraudulento. “(Es) una total aberración y violación contra mis derechos humanos, ya que las víctimas no presentaron ninguna prueba en contra mía. La fiscalía ni el juez admitieron las dos pruebas que demuestran mi falta de participación en dicha empresa IIFS (International Investment and Financial Services), la retardación de justicia y falta debido al proceso, está a la luz del día” dijo a El Nuevo Diario. El ex socio de International Investment and Financial Services considera que las sentencias de Montealegre y Paguaga son casos distintos a los de él. Bendaña reside en Estados Unidos, prófugo de la justicia. Lee también: Esto hacía Bendaña el dia que dictaron sentencia condenatoria contra él, Montealegre y Paguaga Nelson Waldemar Cortés abogado defensor aseguró al mismo diario que “el artículo 90 y 92 del Código Penal es claro, la sentencia debe tener relación con la prueba, si en el juicio se presentaron pruebas para demostrar el delito, estaría bien aplicado y volvemos al inicio ¿En qué momento Roberto Bendaña se dio a la fuga, se declaró rebelde?, esos artículos señalan que la única prueba válida para que el juez tome su decisión es la prueba legalmente incorporada a juicio y si en el juicio no se incorporó ninguna prueba es ilegal”. Por ello Bendaña designará a Cortés para que lo represente en el proceso de apelación,"primero hay que agotar los recursos internos para después acudir a las instancias de Derecho Internacional, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos” aseguró Bendaña.