MAYOR PRESENCIA DE HONDUREÑOS EN UNIVERSIDADES DE OCOTAL

Jonathan Aragón es un joven que viaja desde Tegucigalpa Honduras a Nicaragua casa sábado para estudiar en una Universidad de Ocotal. En entrevista con El Nuevo Diario comentó que averiguó por internet donde podía estudiar a un costo menor que en su país natal y con mayor seguridad “así fue como vinimos a Nicaragua un grupo de tres compañeros. Hablamos con las autoridades de la universidad y nos recibieron bien”, relató al diario. Al igual que Aragón muchos otros jóvenes viajan 150 kilómetros cada sábado para estudiar en Universidades del país, con costos, por tiempo y seguridad. Según Karen Julissa Hernández ir y regresar a su país en un día es una ventaja ya que en Honduras no tiene esa oportunidad "Somos personas que trabajamos de lunes a domingo. Venimos varios del Hospital Escuela, del Seguro Social y del Hospital Milita" aseguró. El rector de la Universidad Martín Lutero, Arnulfo Aguilera, dijo a END que entre los más de 1,000 estudiantes que atiende esta universidad, más de 100 son de nacionalidad hondureña. Mientras que en la Universidad del Norte de Nicaragua alrededor de seis y siete por carrera son estudiantes de procedencia Hondureña, según Jimmy José Castillo Hernández, académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria. Para Aguilera el fenómeno fue inesperado, la dinámica empezó cuando estudiantes Salvadoreños le comentaron a sus amigos de los programas y facilidades y así es como se ha mantenido, según relatos de los mismo estudiantes que se han enterado por experiencias y recomendaciones de amigos. Algunas de las facilidades que menciona el académico se traducen en aranceles considerables. De acuerdo a Wilfredo Espinoza “Allá (en Honduras) nuestro trabajo no da para pagar altos costos de matrículas y mensualidades. Lo otro, es la seguridad. En mi país, si uno sale en la noche es objeto de asaltos y hasta puede perder la vida por un teléfono o por no dar 100 lempiras. Aquí en Ocotal he caminado solo por las calles y nunca he visto problemas”, resaltó.