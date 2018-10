21, Junio, 2016 21, Junio, 2016 11:28 a.m. 11:28 a.m.

EX MILITARES PIDEN RECONOCIMIENTO DE COTIZACIONES DEL INSS

Un grupo de retirados del extinto ejército popular sandinista que cotizaron al INSS entre los años 1980 y 1994, presentaron hoy una iniciativa de ley donde piden al gobierno que se les reconozca las 520 semanas cotizadas al seguro social. “Pasamos diez años en el ejercito, y nosotros no tenemos ninguna cotización que nos reconozca como servidores públicos y que nos reconozca las 520 semanas cotizadas al seguro social”, dijo Irving Dávila, retirado del ejército. Otro afectado es Mario Jiménez, quien expresó que tienen familia, tienen hijos que educar, y que después que participaron en la guerra sosteniendo la revolución para lograr un cambio, ahora resulta que los ignoran. Mientras tanto, Aníbal Espinoza, señaló que es lamentable que a estas alturas ellos estén viendo morir a sus compañeros con enfermedades crónicas, pues muchas veces en los hospitales no son atendidos, porque los medicamentos son costosos. Los ex militares buscan con esta iniciativa poder obtener una pensión, aún cuando la ley de seguridad social establece un mínimo de 750 semanas cotizadas para recibir la pensión de vejez. La propuesta fue recibida por el diputado, Víctor Hugo Tinoco, quien indicó que ellos con todo gusto reciben la solicitud para introducirla en la Asamblea para que se siga el trámite correspondiente.