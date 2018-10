23, Junio, 2016 23, Junio, 2016 6:34 a.m. 6:34 a.m.

JUEZA ADMITE PRUEBAS DE LA DEFENSA DE MAURICIO MARTÍNEZ

Este jueves, la juez Analía Úbeda, titular del Juzgado Tercero Local Penal, admitió las pruebas ofrecidas por la defensa de Mauricio Martínez, por el delito de injurias, interpuesta por Ricardo Mayorga. Keyla Largaespada, abogada de Martínez, detalló que cuentan con fotografías y videos que demuestran que su cliente no ha injuriado a Mayorga. Mientras tanto, el abogado del ex boxeador, Carlos Chavarría, aseguró que las pruebas propuestas por Largaespada carecen de legalidad por no ajustarse a las normas del derecho. En la audiencia preparatoria, la judicial Úbeda programó el inicio del juicio para el 6 de julio. Fuente: END.