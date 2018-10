RETIRO DE REINO UNIDO NO AFECTARÁ COOPERACIÓN CON NICARAGUA

6:54 a.m.

None

“Personalmente es un día de triste, día de pesar” dijo la embajadora de Alemania en Nicaragua Ute König por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. König afirmó que no hay consecuencias directas para la cooperación con Nicaragua. Sin embargo en el futuro el presupuesto de la Unión Europea sufrirá variaciones por el peso del Reino Unido, advirtió la funcionario. Lee también: BRIXIT DE REINO UNIDO ES “EL DIVORCIO DE UN SOCIO BASTANTE DIFÍCIL” DICE EXPERTO "Nicaragua tiene acuerdos con la Unión Europea y eso no cambia si es una unión de 27 o 28 (países)" declaró Ute. Esta mañana se dio a conocer que el país inglés se desligará de los países que conforman la Unión Europea tras imponerse el 51.9% a favor del “Brexit”. El experto en Derecho Internacional Mauricio Herdocia considera que la Unión Europea va "mantener niveles de cooperación y acuerdos con demás regiones del mundo. No auguro que por el momento vaya haber cambios sustantivos" pese a que Reino Unido era el principal donante en proceso de integración, pero se debe esperar el proceso de asimilación, recomienda.