RECOMIENDAN BUSCAR NUEVOS MERCADOS ANTE EL BLOQUEO DE LÁCTEOS NICARAGUENSES

Ante el bloqueo de lácteos impuesto a Nicaragua de parte de países vecinos, el director de ExportCentro, Roberto Brenes aseguró que no es conveniente iniciar una guerra comercial con Honduras, El Salvador y Costa Rica al adoptar medidas recíprocas. “Una guerra comercial no sería lo más conveniente (…) no va generar ganancia, ni ganadores de uno de los lados” dijo . Aunque aplaude la medida restrictiva inmediata impuesta a Costa Rica, no recomienda que se una alternativa a largo plazo. Lee también: Cosep discutirá bloqueo de lácteos en SICA En Primer Plano económico Brenes reconoció que Costa Rica siendo uno de los mayores destinos de exportaciones, no es el único, por ello el economista encuentra la solución en buscar nuevos mercados. “La dificultad estriba a que debemos diversificar nuestro mercado” Sugirió Brenes en referencia a mercados como el de Belice que solventan con leche del mercado Alemán y Canadiense a un costo mucho más alto. Lee también: Sin resolver bloqueo de leche Brenes advierte que la búsqueda de mercados puede tomar tiempo –desde un mes a más de un año- señala, para establecer contactos y más aún para oficializar relaciones y acuerdos comerciales.