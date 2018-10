25, Junio, 2016 25, Junio, 2016 12:25 p.m. 12:25 p.m.

LIBERAN A LÍDER ANTICANAL FRANCISCA RAMÍREZ

Tras varias horas de permanecer retenidos en la estación policial de Nueva Guinea, fueron liberados Francisca Ramírez, Pedro Mena y su esposa, líderes anticanal. Más temprano, Mónica López Baltodano del grupo Cocibolca y abogada de los campesinos, informó que Francisca Ramírez fue detenida junto a seis jóvenes de distintas nacionalidades que participaban en un taller sobre tecnología que se celebraba en esta zona, mientras que a su esposo, Migdoneo y Pedro Mena, los apresaron en las afueras de la policía de esta ciudad. Los jóvenes detenidos son Daniel Espinoza Jiménez, 25 años, de origen español; Salvador Tenorio Pérez, 25 años, de México; Emmanuel de Luz Ruiz, de México; Byron Reyes Ortiz, de Costa Rica; Ana Laura Rodríguez, de Argentina y Eugenio Pancelli Chávez, de México. Mónica López Baltodano dijo en horas de la mañana que aproximadamente las 6:30 am llegó una patrulla de la policía a la casa de Pedro Mena, miembro del movimiento campesino contra el canal, en donde revisaron todo y catearon la casa sin permiso, encontrando a las seis personas integrantes de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir. “Fueron acosados por la policía sin ninguna justificación, aproximadamente a las 11 de la mañana ocurrió un accidente cuando la brigada se encontraba elaborando un tambo metálico para hacer un horno envolvente para leña. El joven Alexander Marenco accidentalmente introdujo un papel con fuego en el horno y resultó con quemaduras en el pecho” indicó López Baltodano. 100% Noticias se comunicó con Alexander Marenco, quien confirmó los hechos expuestos por López Baltodano. Los jóvenes detenidos son integrantes de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir y como parte de su promoción eco técnica para mitigar los efectos del cambio climáticos estaban realizando un experimento para generar energía manual. A Alexander se le ocurrió la idea de utilizar unos tanques donde antes había gasolina y usar el olor del este combustible para encender una chispa. Producto de la manipulación de un trozo de papel resultaron unas llamas que lo alcanzaron, quemándole levemente sus brazos, pecho y rostro. Marenco fue atendido por sus mismos compañeros, pues las quemaduras no fueron de gravedad, el joven manifestó que la policía ha hecho escándalo del incidente, llegando a saquear la vivienda de Francisca Ramírez, llevándose a ésta y los jóvenes ambientalistas. Alexander Marenco aseguró que cuando fueron detenidos sus compañeros, la policía les quitó sus celulares para que no pudieran tener comunicación.