26, Junio, 2016 26, Junio, 2016 4:05 a.m. 4:05 a.m.

MEDIOS INTERNACIONALES PONEN SU VISTA SOBRE NICARAGUA

El periódico The Guardian del Reino Unido publicó en mayo el Top 5 de los programas de educación sexual en el mundo, recibiendo Nicaragua el segundo puesto por el trabajo de la organización Plan International. El título de la historia, “empoderando a niñas, educando a muchachos”, explica cómo el proyecto “campeones del cambio” permitió que varones entre 15 y 19 años de diferentes escuelas del país participaran durante 18 meses en varios talleres de género, impartidos por niñas. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, publicó en mayo la erupción del cráter Santiago, titulando “turismo volcánico”. El New York Times publicó también un amplio artículo sobre el proyecto del canal interoceánico, recordando la historia sobre el proyecto y dando espacio a las voces críticas y favorables al mismo, mientras en la web The Washington Post mostró el 2 de mayo un espectacular video del magma en el volcán Masaya, pero lo más llamativo fue el obituario al padre Fernando Cardenal, fallecido el 20 de febrero. END