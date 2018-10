26, Junio, 2016 26, Junio, 2016 4:14 a.m. 4:14 a.m.

SECTOR TURÍSTICO PIDE EXPLOTAR MUNICIPIOS DE GRANADA

En el folleto con información turística que a Rossy Foster le entregaron a su llegada al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino aparecía Granada como uno de los destinos más importantes. La información describía a la ciudad como una de las más antiguas del continente americano y su oferta incluía el casco histórico, el volcán Mombacho y las isletas. Nada más. Pero a criterio de empresarios, el departamento tiene muchas más opciones que continúan sin ser explotadas ni promocionadas. Foster llegó a Nicaragua el lunes pasado procedente de Estados Unidos y antes de arribar ya había agendado su ruta. En Granada solo estaría dos días, luego en San Juan del Sur, Rivas, otros dos y posteriormente cruzaría a Costa Rica a experimentar “el turismo verde” que escuchó en una campaña de publicidad. Antes de dejar Granada, Foster escuchó de un poblado brujo y una laguna llamada Mecatepe que se ubican en Diriomo y Nandaime, respectivamente, pero que por factor tiempo ya no pudo visitar. Expandir oferta A criterio de la propietaria de The Garden Café y miembro de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), capítulo Granada, Xiomara Díaz, el problema de la oferta turística del departamento es que se ha limitado a La Calzada y las Isletas. “El turista al tercer día ya no tiene más qué hacer, ya conoció las isletas, ya recorrió Granada, entonces se va, pero no conoció otros municipios que también tienen una oferta que no se está explotando”, expresó Díaz. Por su parte el presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur) de Granada, Bosco Garay, expone que en los demás municipios existe una oferta ecoturística que incluye a zonas rurales, pero que las turoperadoras tanto nacionales y locales desconocen al no recorrer esos circuitos que han surgido en los últimos años. “El reto es que las turoperadoras involucren a estos destinos, las turoperadoras quieren que le pongás todo en la mano, son bastante exigentes, pero son ellos quienes tienen la mejor carta en sus manos para promocionar esos lugares. Para ello deben visitar los territorios, tienen que explorar, hay negocios en esas zonas, hay iniciativas en desarrollo, hay organización, hay oferta hotelera y con lo que más se cuenta es con las iniciativas rurales”, dijo Garay. Según estadísticas del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) el año pasado llegaron a Granada más de 400,000 turistas. El análisis histórico de la afluencia de turistas en Nicaragua muestra que a este destino llega entre el 30% y 32% de los visitantes a nivel nacional. La industria turística en 2015 Nicaragua habría percibido 528.6 millones de dólares por esta actividad, lo que representó un aumento de 18.7 por ciento respecto de los 445.4 millones de dólares que la economía recibió en 2014. END