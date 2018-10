MÉXICO EMITE ALERTA DE ABSTENCIÓN PARA VIAJAR A NICARAGUA

10:16 a.m.

None

Esta tarde la Secretaria de México (SRE) emitió una alerta a sus ciudadanos para que se abstengan de viajar a Nicaragua, además recomienda no formar parte en manifestaciones. "La Cancillería mexicana alerta a sus nacionales que viven en nuestro país o turistas que tengan planes de venir, en que se abstengan de viajar" escribió el diario mexicano 24 HORAS. Según ese medio digital la SRE considera que el clima político- electoral puede complicarse y ante cualquier incidente las autoridades nicaraguenses agravarían la situación. La secretaría lanzo la alerta tras el caso de Jobany Torres Becerra, procesado por Simulación de delito y el más reciente caso de los integrantes de la Caravana Mesoamericana, que se vieron involucrados en un incidente donde uno de los 6 extranjeros resultó con quemaduras leves. Lee también: Ambientalistas no enfrentarán proceso legal A continuación la advertencia de la SRE: Se desaconseja acercarse o tomar parte en actividades, reuniones y manifestaciones de carácter político. Es imprescindible informar a familiares y amigos los itinerarios de viaje en Nicaragua y la información de contacto en este país (incluyendo hoteles, amigos, etc.). Si sospecha que es investigado y podría ser detenido, comuníquese inmediatamente al teléfono de emergencias de la Embajada de México en Nicaragua (505)8740-3200, las 24 horas del día. Llevar siempre por lo menos copia del pasaporte mexicano y una identificación oficial con fotografía. En caso de ser periodistas se deberá pedir permiso para ingresar el equipo de trabajo con el Instituto de Turismo previo al viaje. Fuente: 24-horas.mx