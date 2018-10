01, Julio, 2016 01, Julio, 2016 8:18 a.m. 8:18 a.m.

NICARAGUA LLEVA 34 FEMICIDIOS AL PRIMER SEMESTRE 2016

Según datos proporcionados por Católicas por el Derecho a Decidir de Nicaragua, en el país los femicidios al primer semestre de 2016, suman 34, las víctimas son mujeres en edades entre los 13 a más de 41 años de edad. Los agresores son sus parejas, ex parejas, novios, hijastros, cuñados y desconocidos. Los lugares donde se han dado las agresiones son en gran parte en las viviendas propias de la víctima, y lugares desolados. Los 34 homicidas se encuentran prófugos. Según las investigaciones asesinaron a las víctimas mediante armas blancas, arma de fuego, golpes, estrangulamiento, asfixia, ahorcamiento, y en algunos casos hubo abuso sexual. El mismo reporte señala que en los meses de Enero a Julio hay igual número de víctimas en el año 2015 y 2016. Estos homicidios ocurrieron en todo el territorio nacional, deportándose más incidencias en la Región Autónoma del Atlántico Sur con 9 casos y el departamento de Jinotega con 7. Así mismo se presentaron 36 femicidios en grado de frustración, hechos por parejas y desconocidos, en los que se destacan uso de arma blanca y golpes, estos se dieron mayormente en el departamento de Managua. Los femicidios son crímenes por convicción, igual que lo es el terrorismo. El femicida tiene la convicción de que es necesario matar a una mujer porque no la puede someter. El femicidio es la muerte de una mujer por razón de su sexo, en cualquier circunstancia, a pesar que la reglamentación de la Ley 779, ley integral de violencia contra las mujeres lo circunscribe al marco de las relaciones interpersonales de pareja. El Observatorio Voces identifica aquellos casos que el Estado no considera femicidio.