02, Julio, 2016 02, Julio, 2016 1:44 a.m. 1:44 a.m.

DETIENEN A 21 AFRICANOS

La Policía Nacional detuvo a 21 ciudadanos africanos este viernes, 17 de ellos en Carazo y el restante en el municipio de San Fernando, Nueva Segovia, donde también detuvieron a un Nicaraguense radicado en Costa Rica que les servía de guía. "Nosotros solo queremos trabajar y saciar el hambre, no hay comida, no hay agua, el dinero no vale nada, nos estamos muriendo de hambre y sed”, dijo Makanda Brack consultado por El Nuevo Diario. Brack es originario de El Congo. Asegura que dejó cuatro hijos en África, de los que no ha sabido nada. E migrante aseguró que gran parte de sus compañeros que salieron del Congo hace cuatro meses, están refugiados en Costa Rica. De acuerdo a la comisionada Sandra Wilson, de la Dirección de Auxilio Judicial en Nueva Segovia, ninguno porta documento de identidad y además de sus idiomas natales los cuatro ciudadanos africanos solo dominan inglés. Wilson aseguraron que los africanos serán entrevistados para posteriormente ponerlos a la orden de Migración y Extranjería, quienes determinarían su destino.