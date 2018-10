OTRA SUPUESTA VÍCTIMA DEL DOCTOR PÁRAMO

La señora se enteró del caso de Lizandra Rodríguez por los medios de comunicación y asegura sentirse “bien que a él (doctor Páramo) lo tengan preso, porque así ya no va a seguir dañando porque no solo a mí me dañó, nosotros no lo acusamos en ese momento porque mi esposo me dijo que antes de ir al quirófano nosotros habíamos firmado un consentimiento para que el doctor no se hiciera responsable de nada”, declaró.