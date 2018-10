08, Julio, 2016 08, Julio, 2016 12:20 p.m. 12:20 p.m.

ARQUEÓLOGOS SE REÚNEN CON AUTORIDADES DEL INC

El Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) sostuvo un encuentro con arqueólogos nacionales y extranjeros con el objetivo de establecer un Programa Nacional de Arqueología. Luis Morales, co director del INC, señaló que es la primera vez que sostienen un encuentro de este tipo, en el que están trabajando en el establecimiento de un programa nacional de Arqueología. El director del Museo y Arte Precolombina, Geoffrey McCafferty, expresó que Nicaragua ha venido trabajando muy bien en función del desarrollo de la Arqueología, son muchos las investigaciones que se han realizado y con el programa que pretenden desarrollar se va a lograr un mayor impulso a su trabajo. Fuente: El 19 Digital.