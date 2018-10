PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL “CHINO ARANDÚ”

1:41 a.m.

None

Nelson Alberto Aguilar Soza, conocido como “El Chino Arandú” enfrentará en prisión un proceso legal por estafa , así lo determinó el juez Abelardo Alvir Ramos, titular del Juzgado Séptimo Penal de Audiencia. Aguilar, quien asegura ser “curandero” será procesado por estafa, debido a la denuncia de las víctimas: José Montiel Moreno y su esposa Dominga Ramírez. De acuerdo al Ministerio Público (MP), Aguilar y su socio Richard Jirón Martínez, quien tiene orden de captura, indicaron vender una propiedad ubicada en el barrio Milagro de Dios a las víctimas para costear el tratamiento de las enfermedades de Ramírez. Los acusados cobrarían US$ 4.000 por dicho tratamiento y aseguraron que la propiedad de Moreno y Ramírez estaba embrujada. Lee también: Embajador de Nicaragua en panamá agrede a mujer En 2014 la pareja le dio la suma que los supuestos curanderos para proveerle el tratamiento, sin embargo transcurrrido los meses las pócimas no funcionaban por lo que reclamaron su dinero, pero los acusados se opusieron. Los acusados se escondían cada vez que la pareja reclamaba su dinero hasta 2015 que le devolvieorn 5200 córdobas. Durante la lectura de acusación, los supuestos curanderos ofrecieron los 4000 dólares a las víctimas, sin embargo no llegaron a un acuerdo. Fuente y foto: El Nuevo Diario.