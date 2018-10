LA OBRA QUE RETRATA AL SANDINO MÁS PERSONAL

10:37 a.m.

El cineasta puertorriqueño Diego de la Texera presentó en Managua dos tomos de su novela biográfica “Sandino, la última guerra bananera”, que le llevó 15 años escribirla, asegura. "Sandino, la última guerra bananera" es la obra de Diego de la Texera.Foto: Cinemateca Nacional Texera explicó que llegaba décadas pensando en la idea de producir 4 largometrájes, sin embargo los altos costos de la cinematografía lo hicieron desistir del formato pero no de la intención. Se embarcó a escribir una novela en dos tomos -inicialmente- de lo que será una saga, en la que presenta al general de hombres libres como una figura clave en Nicaragua y Latinoamérica. Según Luis Morales Alonso, Co director del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), la trama de la obra literaria documenta la parte más huma del héroe nacional, retrata su cotidianeidad y aspectos más personas de su vida. Foto: Cinemateca Nacional