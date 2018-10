24, Julio, 2016 24, Julio, 2016 3:17 a.m. 3:17 a.m.

MINSA REGISTRA 15 CASOS AL DIA DE ZIKA

Un total de 334 nuevos casos de zika se han confirmado a nivel nacional en los últimos 24 días, Según El Nuevo Diario. De acuerdo con los informes divulgados por el Ministerio de Salud (Minsa) el pasado 29 de junio se contabilizaban 294 casos del virus y el pasado viernes, la cifra ascendía a 628. Esto representa unos 13 diagnósticos nuevos por día. Leonel Argüello Yrigoyen, especialista en epidemiología, considera que aunque la lluvia no está cayendo de manera constante, hay huevos de mosquitos en recipientes y lugares aislados, los cuales al tocar el agua se desarrollan en cuestión de tres días. “Ahora los zancudos se están formando en tres días y no en siete a como era lo normal”. “Si analizamos bien, posteriormente a la picadura los síntomas aparecen entre cinco a siete días. Es por eso que 10 días después se nota un repunte de zika, dengue o chikungunya”, explicó el especialista. RASH NO ES NUEVO A finales del mes anterior Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía informó a medios oficiales que aparentemente se estaba presentando un virus “benigno” de zika en el país. “Es el llamado rash, un brote leve en la piel y también fiebre de baja intensidad”, dijo Murillo. En este sentido, el doctor Leonel Argüello Yrigoyen comentó que “el brote de rash está siendo provocado por el zika, debido a las altas temperaturas que este provoca. Pero no se puede descartar que también sea inducido por el dengue o el chikungunya”. A su vez, Argüello enfatizó que “el zika se manifiesta en una de cada cinco personas. Es por eso que el rash no le da a la mayoría de personas infectadas. Tampoco hay que pensar que este brote es una evolución de la enfermedad”. Los departamentos que más reportan casos de enfermedades producidas por el mosquito Aedes aegypti son Managua, Carazo, Granada, Jinotega y Nueva Segovia, detalló recientemente Carlos Saénz, director de vigilancia para la salud del Minsa. END