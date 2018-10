04, Agosto, 2016 04, Agosto, 2016 11:44 a.m. 11:44 a.m.

MERCADO DE JINOTEPE INUNDADO

Debido a las lluvias pasadas, el mercado de Jinotepe Jorge Matus Téllez se inundó, según los comerciantes. Los mismos aseguran que el sistema de drenaje pluvial no funciona. Algunos aseguran que el agua de lluvia no corre por las tuberías, provocando que los tramos y plazoletas, “porque no hay desnivel para que las aguas tomen su rumbo”, aseguró un afectado. Desde que los comerciantes se mudaron al nuevo centro de compras en Jinoetepe, se han quejado por la baja en las ventas, sumado a las inundaciones. "El agua nos da de frente y los techos están goteando, nuestra mercadería se está mojando, no vendemos nada y con el mercado nadando en agua la gente peor que venga", declaró Bianca Pérez Puerto. Fuente y foto: END