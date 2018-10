06, Agosto, 2016 06, Agosto, 2016 2:37 a.m. 2:37 a.m.

COMERCIANTES DE JINOTEPE SIGUEN PROTESTANDO POR VOLVER A LAS VIEJAS INSTALACIONES

El descontento es mayor que las buenas opiniones sobre el nuevo mercado de Jinotepe, Jorge Matus Téllez. Los comerciantes regresaron al antiguo mercado que se había tomado la calle central de esa ciudad. Algunas se quejan de las bajas ventas en ese local sumado a las inundaciones que aseguran se producen cuando llueve en las nuevas instalaciones. Los comerciantes aseguran que los buses no llegan hasta el nuevo mercado, por lo que los compradores provenientes de Sapasmapa, Santiago y la de los buses de Diriamba y San Marcos no llegan hasta el nuevo mercado porque eso implicaría más gastos de taxi desde la terminal hasta la nueva locación. El párroco de la Iglesia, Juan de Dios García aseguró que la protesta de los comerciantes se ha tornado violenta pues apedrearon el templo, pusieron música con alto volumen, quemaron cargacerradas e incluso amenazaron con incendiar la parroquia. “Si están reclamando para que se trasladen las terminales de buses, ¿por qué no se van a protestar a las terminales, a la alcaldía o al MTI (Ministerio de Transporte e Infraestructura)? La han tomado en contra de la iglesia”, manifestó el religioso que ha denunciado haber recibido amenazas. De parte de los comerciantes negaron las amenazas, pero si exigen volver a las instalaciones del antiguo mercado, pues la baja en las ventas es mayor. Fuente: END