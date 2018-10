BASURA PREOCUPA A POBLACIÓN EN GRANADA

La problemática de la basura sigue persistente en Granada, denunciaron ciudadanos y movimientos ambientalistas, quienes señalan la falta de políticas por parte de la alcaldía de Granada para crear conciencia en la población y multar a las personas que arrojen bolsas plásticas y todo tipo de desperdicios en las calles, el parque y principalmente el mercado y las terminales de buses. “La basura en Granada es un serio problema. Personalmente veo basura en los lugares más concurridos como el mercado, parque central y centro turístico de la ciudad. Ya no se diga los arroyos. La alcaldía no hace nada al respecto” denunció a 100%Noticias el poeta Douglas Fernández. Fernández lamenta que no exista la cantidad suficiente de basureros y considera que el problema de la basura da una mala imagen al país “lamento mucho esto por la mala imagen que se llevan los extranjeros que nos visitan”. En la ciudad de Granada hay alrededor de 70 kilómetros de arroyos o cauces donde la población lanza aguas sucias, la basura que generan en sus viviendas y hasta animales muertos. Generalmente la basura va a dar al Lago de Nicaragua en épocas lluviosas. 100%Noticias intentó comunicarse con la Alcaldía de Granada pero no hubo respuesta. La ciudad colonial de Granada anualmente recibe unas 400,000 visitas de turistas, según cifras oficiales, y es una de las principales referenciales de turismo a nivel internacional. Los cauces se mantienen atestados de basura en Granada. Foto: Cortesía