08, Agosto, 2016 08, Agosto, 2016 2:17 a.m. 2:17 a.m.

FISCAL Y JUEZ CONFIRMAN QUE PÁRAMO VA A JUICIO

El Ministerio Público y la judicial a cargo del proceso contra el cirujano David Páramo, confirmaron que el juicio contra el médico se realizará este ocho de agosto, como se había fijado inicialmente. El estado de salud del médico no es razón para suspender la cita. “La audiencia del lunes se mantiene, eso es lo que a mí me notificaron, no me han notificado nada distinto, desconozco los resultados del nuevo dictamen del Instituto de Medicina Legal sobre la salud del doctor Páramo, a mí no se me ha notificado nada sobre la salud del doctor, yo solo sé que el lunes voy a juicio”, declaró la fiscal auxiliar Kenia Jirón. También la juez, Ivete Pineda aseguró no haber recibido notificación del cambio de la fecha. “A mí nadie me ha informado que (el doctor Páramo) está en el hospital... así es que, por ahora, todo (la audiencia preparatoria) se mantiene para el 8 de agosto” aseguró. Páramo es acusado por homicidio imprudente en perjuicio de Lizandra Norissell Rodríguez. Fuente: END