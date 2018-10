20, Agosto, 2016 20, Agosto, 2016 9:18 a.m. 9:18 a.m.

CIRUJANOS PLÁSTICOS APOYAN A DOCTOR PÁRAMO

La Asociación Nicaragüense de Cirugía Plástica (ANCP), a través de un comunicado, dio su total respaldo al doctor David Páramo, indicando que el deceso de la joven Lizandra Jarquín, no se debió a una mala práctica. “Queremos reafirmar que profesionalmente, consideramos que la causa de muerte determinada como embolia grasa, es una complicación no una negligencia médica y dicho evento, no es exclusivo de un procedimiento como la liposucción sino que puede presentarse en cualquier intervención quirúrgica de cualquier especialidad médica”, indicó el comunicado. “Reiteramos que, a pesar de tomar todas las medidas de seguridad estudiadas y descritas en la literatura médica mundial, cada procedimiento conlleva riesgos fuera de la voluntad y de la pericia del médico”, destacó el documento. Para los cirujanos plásticos, la declaración de culpabilidad al doctor Páramo, se está penalizando las complicaciones médico-quirúrgicas, que se puedan dar en cualquier cirugía, convirtiéndolas en crimen. Fuente: Radio Ya.