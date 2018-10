23, Agosto, 2016 23, Agosto, 2016 2:08 a.m. 2:08 a.m.

"SE ME METIÓ EL DEMONIO" DICE FEMICIDA, ANTES DE IR A JUICIO

None

Este martes irá a juicio Nicolás Ambrosio Escalante Betanco acusado por el delito de femicidio en perjuicio de Fátima Justina Cuadra Cruz. El pasado 24 de abril, Escalante terminó con la vida de su pareja en la comunidad Santa Eulalia, jurisdicción de Somotillo. Cuatro machetazos terminaron con la integridad de la mujer tras sostener uno de los interminables pleitos que habían llenado de ira el hogar que compartían desde hace 7 años. “Los pleitos traen ira y el diablo se le mete en la mente a uno, me entiende. Ella me corrió de la casa y mi mente desvarió. Ella me provocó. Se me metió el demonio. No fue premeditado. Mil veces me he arrepentido. Ella era buena conmigo”, reconoció. La jueza Isabel Mayorga determinará condena para el señalado que huyó por 4 meses, escondiéndose de la familia de su víctima y de las autoridades. “Yo tenía grabado que lo había hecho. Andaba huyendo porque es desgracia presentarse (a las autoridades)”, confirmó Escalante, quién ahora se arrepiente del hecho y reitera que “se le metió el diablo”. La jueza Isabel Mayorga determinará condena para el señalado que huyó por 4 meses, escondiéndose de la familia de su víctima y de las autoridades. “Yo tenía grabado que lo había hecho. Andaba huyendo porque es desgracia presentarse (a las autoridades)”, confirmó Escalante, quién ahora se arrepiente del hecho y reitera que “se le metió el diablo”. Fuente END